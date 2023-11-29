Пропало электричество. Город на Харьковщине остался без воды

Временно без воды остался город Первомайский в Харьковской области. Мэр сообщил причины.

«Уважаемые жители громады! Из-за отсутствия электроснабжения на питьевом подъеме водоснабжение города временно прекращено (до возобновления энергоснабжения). Ведутся восстановительные работы», — написал мэр Первомайского Николай Бакшеев в telegram.

Причины аварии он не уточнил.

Напомним, в Харьковской области сегодня бушует очередной циклон: порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о возможных обрывах проводов электроснабжения.