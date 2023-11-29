Зникла електрика. Місто на Харківщині залишилося без води

Тимчасово без води залишилося місто Первомайський у Харківській області. Мер повідомив причини.

“Шановні жителі громади! Через відсутність електропостачання на питному підйомі водопостачання міста тимчасово припинено (до відновлення енергопостачання). Ведуться відновлювальні роботи”, – написав мер Первомайського Микола Бакшеєв у телеграмі.

Причин аварії він не уточнив.

Нагадаємо, на Харківщині сьогодні вирує черговий циклон: пориви вітру досягають 15-20 метрів за секунду. Мер Харкова Ігор Терехов попередив про можливі обриви проводів електропостачання.