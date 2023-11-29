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Зникла електрика. Місто на Харківщині залишилося без води

Суспільство 09:56   29.11.2023
Оксана Горун
Зникла електрика. Місто на Харківщині залишилося без води

Тимчасово без води залишилося місто Первомайський у Харківській області. Мер повідомив причини.

“Шановні жителі громади! Через відсутність електропостачання на питному підйомі водопостачання міста тимчасово припинено (до відновлення енергопостачання). Ведуться відновлювальні роботи”, – написав мер Первомайського Микола Бакшеєв у телеграмі.

Причин аварії він не уточнив.

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Нагадаємо, на Харківщині сьогодні вирує черговий циклон: пориви вітру досягають 15-20 метрів за секунду. Мер Харкова Ігор Терехов попередив про можливі обриви проводів електропостачання.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 09:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимчасово без води залишилося місто Первомайський у Харківській області. Мер повідомив причини".