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Майже 2 роки без світла: у село на Харківщині повертають електрику

Суспільство 15:15   28.11.2023
Вікторія Яковенко
Майже 2 роки без світла: у село на Харківщині повертають електрику Фото: Олег Синєгубов

У деокупованому селі Малі Проходи енергетики частково відновили електропостачання.

Жителі села були без світла з початку повномасштабного вторгнення, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через ворожі обстріли інфраструктура в селі зазнала серйозних руйнувань.

«Наразі фахівці заживили 235 домогосподарств Малих Проходів. Для цього після проведення вибухотехніками розмінування електрикам довелося відновити високовольтну лінію протяжністю 36 км», – додав голова ХОВА.

Роботи з відновлення світла у селі тривають.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 15:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому селі Малі Проходи енергетики частково відновили електропостачання.".