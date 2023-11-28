Майже 2 роки без світла: у село на Харківщині повертають електрику

У деокупованому селі Малі Проходи енергетики частково відновили електропостачання.

Жителі села були без світла з початку повномасштабного вторгнення, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через ворожі обстріли інфраструктура в селі зазнала серйозних руйнувань.

«Наразі фахівці заживили 235 домогосподарств Малих Проходів. Для цього після проведення вибухотехніками розмінування електрикам довелося відновити високовольтну лінію протяжністю 36 км», – додав голова ХОВА.

Роботи з відновлення світла у селі тривають.

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