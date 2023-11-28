Майже 2 роки без світла: у село на Харківщині повертають електрику
Фото: Олег Синєгубов
У деокупованому селі Малі Проходи енергетики частково відновили електропостачання.
Жителі села були без світла з початку повномасштабного вторгнення, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через ворожі обстріли інфраструктура в селі зазнала серйозних руйнувань.
«Наразі фахівці заживили 235 домогосподарств Малих Проходів. Для цього після проведення вибухотехніками розмінування електрикам довелося відновити високовольтну лінію протяжністю 36 км», – додав голова ХОВА.
Роботи з відновлення світла у селі тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 15:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому селі Малі Проходи енергетики частково відновили електропостачання.".