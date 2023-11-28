Електропостачання понад 6000 споживачів на Харківщині відновили
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
Енергетики повідомили, що повернули світло до більшості будинків на Харківщині, які залишилися без електрики через негоду.
“Фахівці АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання для 8600 споживачів, знеструмлених внаслідок несприятливих погодних умов у понеділок, 27 листопада”, – поінформувала пресслужба обленерго.
Відключення електрики були на території Зміївського, Борівського, Шевченківського, Куп’янського, Барвінківського, Близнюківського, Чугуївського та Балаклійського районів електромереж. Вранці 28 листопада все ще без світла залишалися 86 будинків у селі Бородянське в Ізюмському районі. Там фахівці РЕМ обіцяють відновити електрику протягом дня.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 09:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повідомили, що повернули світло до більшості будинків на Харківщині, які залишилися без електрики через негоду".