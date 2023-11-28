Негода на Харківщині: “швидка” у заметах, 15 ДТП, 86 будинків без світла

У ХОВА, ДСНС та Нацполіції повідомили про наслідки снігопаду та вітру, які вирували на Харківщині 28 листопада.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, подачу електрики в області не відновили ще до 86 домогосподарств, які залишилися без світла через учорашню бурю.

“Через наслідки негоди залишаються знеструмленими 86 домогосподарств с. Бородоярське Ізюмського району. Фахівці “Харківобленерго” докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Станом на 17:00 27 листопада таких будинків було 620. А в розпал негоди – вдень 27 листопада – енергетики повідомляли, що без світла 5800 домоволодінь.

За “ожеледну” добу в Харківській області сталося 15 ДТП, поінформував начальник ГУНП Володимир Тимошко. В аваріях постраждали семеро людей і одна загинула.

Рятувальники ДСНС 28 листопада вночі витягали із замету “швидку”. Медики звернулися до них по допомогу близько першої години ночі.

“Їхнє авто потрапило у перемет на дорозі біля села Новоукраїнка Богодухівської громади. Бригада саме поверталась з місця виклику, коли потрапила у дану небезпечну ситуацію. Карета швидкої як не намагалась, не могла рушити з місця”, – повідомила подробиці пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місце вирушили рятувальники на автомобілі підвищеної прохідності.

“За допомогою буксирувального троса рятувальники витягли своїм авто медичний транспортний засіб на рівну і вільну від снігу ділянку дороги, аби він далі зміг продовжити рух”, – зазначили в ДСНС.

За інформацією синоптиків Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 28 листопада погода в Харкові та області “заспокоїться”. Сильного вітру та опадів не прогнозують. Зберігатиметься невеликий мороз – від мінус одного до мінус трьох градусів (місцями в області температура перейде через нуль – до плюс одного).