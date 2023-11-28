Циклон та шторм не зупинили бойові дії в Україні – ISW (відео)

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 27 листопада зазначив, що ЗСУ та російські окупанти продовжують вести наземні атаки по всій території України, попри снігопад та ураганний вітер, які викликав потужний циклон.

“Попри складні погодні умови, російські та українські сили продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільніше через сніг та погану видимість”, – констатували аналітики ISW.

Російські так звані “військкори”, що знаходяться на півдні України, 27 листопада писали про те, що снігопад і вітер погіршили видимість та ускладнили аеророзвідку, а також коригування артилерії на Херсонському напрямку. При цьому вони поскаржилися: “українські сили скористалися умовами поганої видимості для закріплення позицій на східному (лівому) березі річки Дніпро”. За інформацією прессекретаря Таврійської групи військ ЗСУ Олександра Штупуна, армія РФ скоротила застосування артилерії на Таврійському напрямку в півтора раза, а безпілотників – у шість разів. При цьому російська авіація активна в районі Авдіївки.

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“Складні зимові умови змусять обидві сторони більшою мірою покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти без можливостей повітряної розвідки та коригування артилерії”, — прогнозують в Інституті вивчення війни.

Також аналітики зазначили, що циклон у Чорному морі й на півдні завдав суттєвої шкоди інфраструктурі – як у прибережних районах України, так і РФ.

“Російські джерела опублікували зображення та відеоматеріали впливу циклону на цивільну та транспортну інфраструктуру в прибережних районах Краснодарського краю, у тому числі поблизу Сочі, Анапи, Геленджика, Новоросійська та Туапсе”, – зазначили в ISW.

Відео потопу в курортних регіонах РФ протягом дня масово публікували у соцмережах.

Від ударів стихії постраждав і український Крим.

Сильний шторм буквально змивав прибережні будівлі та частково затопив дороги, а також залізничні колії.

“У ВМС України та Південному оперативному командуванні України, зокрема, повідомили, що небезпечна погода у Чорному морі змусила Росію повернути всі свої військові кораблі та ракетоносці до пунктів базування. Відомий російський блогер попередив, що мінна загроза у Чорному морі найближчими днями зросте як для військових, так і для цивільних судів, оскільки шторм пошкодив загородження та розосередив мінні поля, внаслідок чого міни почали дрейфувати по всій північно-західній частині Чорного моря”, – поінформували аналітики.

Бойові дії 27 листопада тривали й на Харківщині. Генштаб ЗСУ повідомив про три атаки на Куп’янському напрямку за добу. За даними ISW, підтверджених успіхів у окупантів не було.