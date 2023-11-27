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Майже дві тисячі комунальників прибирали сніг у Харкові

Суспільство 17:33   27.11.2023
Оксана Якушко
Майже дві тисячі комунальників прибирали сніг у Харкові

У Харкові до робіт з прибирання снігу залучили 1889 працівників комунальних підприємств.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, в місті також працює 51 одиниця автотракторної техніки та 25 засобів малої механізації. У тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», 1682 працівники прибирають за допомогою 26 одиниць автотракторної техніки.

Загалом від снігу очистили понад 3 млн кв. м території, а піщано-сольовою сумішшю посипали майже 1,2 млн кв. м.

На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 207 робітників та 25 одиниць техніки.

Також через негоду зафіксовано 28 випадків пошкодження покрівель і парапетів у Шевченківському, Салтівському, Основ’янському та Новобаварському районах. Бригади КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» вже виконали роботи на 12 об’єктах, ще на 14 – ремонтують.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 17:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до робіт з прибирання снігу залучили 1889 працівників комунальних підприємств.".