Майже дві тисячі комунальників прибирали сніг у Харкові

У Харкові до робіт з прибирання снігу залучили 1889 працівників комунальних підприємств.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, в місті також працює 51 одиниця автотракторної техніки та 25 засобів малої механізації. У тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», 1682 працівники прибирають за допомогою 26 одиниць автотракторної техніки.

Загалом від снігу очистили понад 3 млн кв. м території, а піщано-сольовою сумішшю посипали майже 1,2 млн кв. м.

На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 207 робітників та 25 одиниць техніки.

Також через негоду зафіксовано 28 випадків пошкодження покрівель і парапетів у Шевченківському, Салтівському, Основ’янському та Новобаварському районах. Бригади КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» вже виконали роботи на 12 об’єктах, ще на 14 – ремонтують.