Вітер у Харкові повалив три дерева, є випадки обриву дротів (фото)
Фото: Харківська міськрада
Комунальники 27 листопада продовжують усувати наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові.
За даними Харківської міськради, через сильний вітер у місті впали три дерева та одна велика гілка.
Сталося дев’ять випадків пошкодження дахів і парапетів у Шевченківському та Новобаварському районах. Бригади КП «Харківспецбуд» усунули аварійність на трьох обʼєктах, шість – у роботі.
Також – чотири випадки обриву дротів – працівники «Харківобленерго» усувають пошкодження, додали в мерії.
Прибирати сніг вийшли 1682 працівники КП «Харківблагоустрій». До очищення тротуарів і внутрішньоквартальних доріг залучено 14 засобів малої механізації і п’ять тракторів.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 14:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники 27 листопада продовжують усувати наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові.".