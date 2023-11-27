Live
  • Пн 27.11.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.36

Вітер у Харкові повалив три дерева, є випадки обриву дротів (фото)

Суспільство 14:54   27.11.2023
Вікторія Яковенко
Вітер у Харкові повалив три дерева, є випадки обриву дротів (фото) Фото: Харківська міськрада

Комунальники 27 листопада продовжують усувати наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові.

За даними Харківської міськради, через сильний вітер у місті впали три дерева та одна велика гілка.

Сталося дев’ять випадків пошкодження дахів і парапетів у Шевченківському та Новобаварському районах. Бригади КП «Харківспецбуд» усунули аварійність на трьох обʼєктах, шість – у роботі.

Також – чотири випадки обриву дротів – працівники «Харківобленерго» усувають пошкодження, додали в мерії.

Прибирати сніг вийшли 1682 працівники КП «Харківблагоустрій». До очищення тротуарів і внутрішньоквартальних доріг залучено 14 засобів малої механізації і п’ять тракторів.

02

03

04

06

05

07

08
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Сніг та вітер: що відбувається на вулицях Харкова (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У домі на Салтівці розбили ліфт і поштові скриньки: ймовірних вандалів піймали
У домі на Салтівці розбили ліфт і поштові скриньки: ймовірних вандалів піймали
27.11.2023, 15:57
У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові приспустили прапор України (відео)
25.11.2023, 10:41
Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)
Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)
26.11.2023, 21:48
У Харкові котельня на Північній Салтівці зможе працювати навіть без світла
У Харкові котельня на Північній Салтівці зможе працювати навіть без світла
13.12.2022, 16:32
На Куп’янському напрямку «приземлили» ворожий дрон. Його «повернуть» росіянам
На Куп’янському напрямку «приземлили» ворожий дрон. Його «повернуть» росіянам
27.11.2023, 15:26
Безугла VS Залужний. Політичне харакірі нардепки чи спланована акція?
Безугла VS Залужний. Політичне харакірі нардепки чи спланована акція?
27.11.2023, 15:18

Новини за темою:

13:52
Сніг та вітер: що відбувається на вулицях Харкова (фото, відео)
10:35
Буря на Харківщині: що діється на дорогах регіону, повідомив автодор (відео)
10:08
На Харківщині через негоду без світла десять населених пунктів
10:03
Буря на Харківщині: енергетики нагадали, що робити
09:18
Буря дісталася Харкова: погода погіршується (відео)

Ви читали новину: «Вітер у Харкові повалив три дерева, є випадки обриву дротів (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 14:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники 27 листопада продовжують усувати наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові.".