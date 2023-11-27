Вітер у Харкові повалив три дерева, є випадки обриву дротів (фото)

Комунальники 27 листопада продовжують усувати наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові.

За даними Харківської міськради, через сильний вітер у місті впали три дерева та одна велика гілка.

Сталося дев’ять випадків пошкодження дахів і парапетів у Шевченківському та Новобаварському районах. Бригади КП «Харківспецбуд» усунули аварійність на трьох обʼєктах, шість – у роботі.

Також – чотири випадки обриву дротів – працівники «Харківобленерго» усувають пошкодження, додали в мерії.

Прибирати сніг вийшли 1682 працівники КП «Харківблагоустрій». До очищення тротуарів і внутрішньоквартальних доріг залучено 14 засобів малої механізації і п’ять тракторів.