Ветер в Харькове повалил три дерева, есть случаи обрыва проводов (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики 27 ноября продолжают устранять последствия шквального ветра и снегопада в Харькове.
По данным Харьковского горсовета, из-за сильного ветра в городе упали три дерева и одна большая ветка.
Произошло девять случаев повреждения крыш и парапетов в Шевченковском и Новобаварском районах. Бригады КП «Харьковспецстрой» устранили аварийность на трех объектах, шесть – в работе.
Также – четыре случая обрыва проводов – работники «Харьковоблэнерго» устраняют повреждения, добавили в мэрии.
Убирать снег вышли 1682 работника КП «Харьковблагоустройство». К очистке тротуаров и внутриквартальных дорог привлечены 14 средств малой механизации и пять тракторов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, ветки, деревья, міськрада, непогода, обрыв, провода, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 14:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики 27 ноября продолжают устранять последствия шквального ветра и снегопада в Харькове.".