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Ветер в Харькове повалил три дерева, есть случаи обрыва проводов (фото)

Общество 14:54   27.11.2023
Виктория Яковенко
Ветер в Харькове повалил три дерева, есть случаи обрыва проводов (фото) Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики 27 ноября продолжают устранять последствия шквального ветра и снегопада в Харькове.

По данным Харьковского горсовета, из-за сильного ветра в городе упали три дерева и одна большая ветка.

Произошло девять случаев повреждения крыш и парапетов в Шевченковском и Новобаварском районах. Бригады КП «Харьковспецстрой» устранили аварийность на трех объектах, шесть – в работе.

Также – четыре случая обрыва проводов – работники «Харьковоблэнерго» устраняют повреждения, добавили в мэрии.

Убирать снег вышли 1682 работника КП «Харьковблагоустройство». К очистке тротуаров и внутриквартальных дорог привлечены 14 средств малой механизации и пять тракторов.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 14:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики 27 ноября продолжают устранять последствия шквального ветра и снегопада в Харькове.".