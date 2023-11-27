Ветер в Харькове повалил три дерева, есть случаи обрыва проводов (фото)

Коммунальщики 27 ноября продолжают устранять последствия шквального ветра и снегопада в Харькове.

По данным Харьковского горсовета, из-за сильного ветра в городе упали три дерева и одна большая ветка.

Произошло девять случаев повреждения крыш и парапетов в Шевченковском и Новобаварском районах. Бригады КП «Харьковспецстрой» устранили аварийность на трех объектах, шесть – в работе.

Также – четыре случая обрыва проводов – работники «Харьковоблэнерго» устраняют повреждения, добавили в мэрии.

Убирать снег вышли 1682 работника КП «Харьковблагоустройство». К очистке тротуаров и внутриквартальных дорог привлечены 14 средств малой механизации и пять тракторов.