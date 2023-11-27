Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)
Фото: Оксана Горун
Харьковскую область накрыла непогода. В городе Харькове — порывистый ветер, а также местами идет снег.
Как передает корреспондент МГ «Объектив», пока на дорогах гололеда нет.
Тем временем, в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях ночью.
«Ночью 28 ноября по городу и области будут сохраняться порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, метель. I уровень опасности, желтый», — идется в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 13:52;
Корреспондент Оксана Горун, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковскую область накрыла непогода. В городе Харькове — порывистый ветер, а также местами идет снег.".