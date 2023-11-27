Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)

Харьковскую область накрыла непогода. В городе Харькове — порывистый ветер, а также местами идет снег.

Как передает корреспондент МГ «Объектив», пока на дорогах гололеда нет.

Тем временем, в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях ночью.

«Ночью 28 ноября по городу и области будут сохраняться порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, метель. I уровень опасности, желтый», — идется в сообщении.