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Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)

Репортаж 13:52   27.11.2023
Оксана Горун
Виктория Яковенко
Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео) Фото: Оксана Горун

Харьковскую область накрыла непогода. В городе Харькове — порывистый ветер, а также местами идет снег.

Как передает корреспондент МГ «Объектив», пока на дорогах гололеда нет.

Тем временем, в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях ночью.

«Ночью 28 ноября по городу и области будут сохраняться порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, метель. I уровень опасности, желтый», — идется в сообщении.

 

 

 

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Фото, видео: Оксана Горун

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Автор: Оксана Горун, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 13:52;

  • Корреспондент Оксана Горун, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковскую область накрыла непогода. В городе Харькове — порывистый ветер, а также местами идет снег.".