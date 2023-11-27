Буря на Харьковщине: без света уже почти 6 тысяч домов

По состоянию на 12:00 в Харьковской области из-за непогоды полностью обесточены потребители восьми населенных пунктов и частично – 11.

В общем без света – около 5800 домов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«В частности, проблемы с электроснабжением зафиксированы на территории обслуживания Боровского (5), Шевченковского (4), Купянского (4), Змиевского (4) и Балаклейского (2) районов электрических сетей (РЭМ)», — отметили энергетики.