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Буря на Харьковщине: без света уже почти 6 тысяч домов

Общество 12:45   27.11.2023
Виктория Яковенко
Буря на Харьковщине: без света уже почти 6 тысяч домов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

По состоянию на 12:00 в Харьковской области из-за непогоды полностью обесточены потребители восьми населенных пунктов и частично – 11.

В общем без света – около 5800 домов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«В частности, проблемы с электроснабжением зафиксированы на территории обслуживания Боровского (5), Шевченковского (4), Купянского (4), Змиевского (4) и Балаклейского (2) районов электрических сетей (РЭМ)», — отметили энергетики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12:00 в Харьковской области из-за непогоды полностью обесточены потребители восьми населенных пунктов и частично – 11.".