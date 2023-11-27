Буря на Харьковщине: без света уже почти 6 тысяч домов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
По состоянию на 12:00 в Харьковской области из-за непогоды полностью обесточены потребители восьми населенных пунктов и частично – 11.
В общем без света – около 5800 домов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«В частности, проблемы с электроснабжением зафиксированы на территории обслуживания Боровского (5), Шевченковского (4), Купянского (4), Змиевского (4) и Балаклейского (2) районов электрических сетей (РЭМ)», — отметили энергетики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: буря, облэнерго, отключены, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12:00 в Харьковской области из-за непогоды полностью обесточены потребители восьми населенных пунктов и частично – 11.".