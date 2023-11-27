Поезд из Одессы в Харьков задерживается из-за бури – «Укрзалізниця»
АО «Укрзалізниця» сообщило, что из-за непогоды ряд поездов следуют с отклонением от графика.
По данным железнодорожников, более чем на час задерживаются поезда:
— №247/248 Одесса — Киев,
— №11/12 Одесса — Львов,
— №7/8 Одесса — Харьков,
— №53/54 Одесса — Днепр,
— №253/254 Одесса — Кривой Рог,
— №119/120 Львов — Запорожье.
«Призываем пассажиров быть внимательными и слушать объявления на вокзалах, а также при планировании поездок учитывать осложнения, которые могут возникнуть из-за погодных условий», — добавили железнодорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: буря, задерживаются, непогода, Одесса, поезда, укрзалізниця, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 11:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укрзалізниця» сообщило, что из-за непогоды ряд поездов следуют с отклонением от графика.".