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Поезд из Одессы в Харьков задерживается из-за бури – «Укрзалізниця»

Общество 11:57   27.11.2023
Виктория Яковенко
Поезд из Одессы в Харьков задерживается из-за бури – «Укрзалізниця»

АО «Укрзалізниця» сообщило, что из-за непогоды ряд поездов следуют с отклонением от графика.

По данным железнодорожников, более чем на час задерживаются поезда:

— №247/248 Одесса — Киев,
— №11/12 Одесса — Львов,
— №7/8 Одесса — Харьков,
— №53/54 Одесса — Днепр,
— №253/254 Одесса — Кривой Рог,
— №119/120 Львов — Запорожье.

«Призываем пассажиров быть внимательными и слушать объявления на вокзалах, а также при планировании поездок учитывать осложнения, которые могут возникнуть из-за погодных условий», — добавили железнодорожники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 11:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укрзалізниця» сообщило, что из-за непогоды ряд поездов следуют с отклонением от графика.".