Поезд из Одессы в Харьков задерживается из-за бури – «Укрзалізниця»

АО «Укрзалізниця» сообщило, что из-за непогоды ряд поездов следуют с отклонением от графика.

По данным железнодорожников, более чем на час задерживаются поезда:

— №247/248 Одесса — Киев,

— №11/12 Одесса — Львов,

— №7/8 Одесса — Харьков,

— №53/54 Одесса — Днепр,

— №253/254 Одесса — Кривой Рог,

— №119/120 Львов — Запорожье.

«Призываем пассажиров быть внимательными и слушать объявления на вокзалах, а также при планировании поездок учитывать осложнения, которые могут возникнуть из-за погодных условий», — добавили железнодорожники.