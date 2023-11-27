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Буря на Харьковщине: что творится на дорогах региона, сообщил автодор (видео)

Общество 10:35   27.11.2023
Оксана Горун
Буря на Харьковщине: что творится на дорогах региона, сообщил автодор (видео) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На данный момент проезд по дорогам на Харьковщине обеспечен, сообщают дорожники. Однако обстановка будет усложняться в течение дня.

«Около 5 часов утра с юга на Харьковщину начал заходить снежный циклон, уже натворивший беды в других областях Украины. Ненастье с сильным порывистым ветром скоростью 15-20 м/с распространяется по всей территории региона. Дождь, по прогнозам синоптиков, будет постепенно переходить в снег, метель. Температура будет снижаться до трех градусов мороза, что может привести к гололеду. Чтобы предотвратить осложнения движения, дорожники работают в усиленном режиме. Сейчас проезд по дорогам обеспечен: проезжая часть обработана противогололедными материалами», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области (ранее — Служба автомобильных дорог области).

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Дорожники также проинформировали о падении деревьев на проезжую часть — пока зафиксирован один такой случай на трассах государственного значения.

«Вблизи с. Башкировка на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский зафиксированы случаи падения деревьев на проезжую часть – движение было оперативно разблокировано. Работы продолжаются и будут продолжаться в круглосуточном режиме до завершения непогоды», — отметили в службе.

По информации специалистов, минувшей ночью в Харьковской области на дорогах работало около 100 единиц дорожной техники. Для обработки покрытия использовали 527 тонн песчано-соляной смеси и 14 тонн соли. В общей сложности обработали 1381 км дорог общего пользования государственного значения.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 10:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент проезд по дорогам на Харьковщине обеспечен, сообщают дорожники. Однако обстановка будет усложняться в течение дня".