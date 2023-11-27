Буря на Харківщині: що діється на дорогах регіону, повідомив автодор (відео)
На цей час проїзд дорогами на Харківщині забезпечений, повідомляють шляховики. Однак обстановка ускладнюватиметься протягом дня.
“Близько 5 години ранку з півдня на Харківщину почав заходити сніговий циклон, що вже накоїв лиха в інших областях України. Негода з сильним поривчастим вітром швидкістю 15-20 м/с розповсюджується по всій території регіону. Дощ, за прогнозами синоптиків, поступово переходитиме у сніг, заметіль. Температура знижуватиметься до 3 градусів морозу, що може спричинити ожеледь. Аби запобігти ускладненням руху, дорожники працюють у посиленому режимі. Наразі проїзд автошляхами забезпечено: проїжджу частину оброблено протиожеледними матеріалами”, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області (раніше – Служба автомобільних доріг області).
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Дорожники також поінформували про падіння дерев на проїжджу частину – поки що зафіксовано один такий випадок на трасах державного значення.
“Поблизу с. Башкирівка на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський зафіксовано випадки падіння дерев на проїжджу частину – рух було оперативно розблоковано. Роботи продовжуються та триватимуть у цілодобовому режимі аж до завершення негоди”, – зазначили в службі.
За інформацією фахівців, минулої ночі на Харківщині на дорогах працювало близько 100 одиниць дорожньої техніки. Для обробки покриття використали 527 тонн піщано-соляної суміші та 14 тонн солі. Загалом обробили 1381 км доріг загального користування державного значення.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: буря, ветер, дороги, непогода, Служба восстановления и развития инфраструктуры, снег;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На цей час проїзд дорогами на Харківщині забезпечений, повідомляють шляховики. Однак обстановка ускладнюватиметься протягом дня".