На Харківщині через негоду без світла десять населених пунктів

Станом на ранок 27 листопада на Харківщині знеструмлені споживачі в Балаклійському, Зміївському та Шевченківському районах електричних мереж.

“Станом на ранок 27 листопада через негоду частково знеструмлені споживачі десяти населених пунктів на території обслуговування Зміївського (2), Балаклійського (2) та Шевченківського (6) районів електричних мереж (РЕМ). Всього без світла близько 2800 домоволодінь”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Там також відзначили, що є інформація про відключення по лініях 0,4 кВ у зонах обслуговування Куп’янського, Барвінківського, Близнюківського, Чугуївського та Борівського РЕМ.

“Фахівці АТ “Харківобленерго” працюють над відновленням електропостачання”, – зазначили енергетики.