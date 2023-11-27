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На Харківщині через негоду без світла десять населених пунктів

Події 10:08   27.11.2023
Оксана Горун
На Харківщині через негоду без світла десять населених пунктів

Станом на ранок 27 листопада на Харківщині знеструмлені споживачі в Балаклійському, Зміївському та Шевченківському районах електричних мереж.

“Станом на ранок 27 листопада через негоду частково знеструмлені споживачі десяти населених пунктів на території обслуговування Зміївського (2), Балаклійського (2) та Шевченківського (6) районів електричних мереж (РЕМ). Всього без світла близько 2800 домоволодінь”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Там також відзначили, що є інформація про відключення по лініях 0,4 кВ у зонах обслуговування Куп’янського, Барвінківського, Близнюківського, Чугуївського та Борівського РЕМ.

Читайте також:  Буря на Харківщині: енергетики нагадали, що робити

“Фахівці АТ “Харківобленерго” працюють над відновленням електропостачання”, – зазначили енергетики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 10:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 27 листопада на Харківщині знеструмлені споживачі в Балаклійському, Зміївському та Шевченківському районах електричних мереж".