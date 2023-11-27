На Харківщині через негоду без світла десять населених пунктів
Станом на ранок 27 листопада на Харківщині знеструмлені споживачі в Балаклійському, Зміївському та Шевченківському районах електричних мереж.
“Станом на ранок 27 листопада через негоду частково знеструмлені споживачі десяти населених пунктів на території обслуговування Зміївського (2), Балаклійського (2) та Шевченківського (6) районів електричних мереж (РЕМ). Всього без світла близько 2800 домоволодінь”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
Там також відзначили, що є інформація про відключення по лініях 0,4 кВ у зонах обслуговування Куп’янського, Барвінківського, Близнюківського, Чугуївського та Борівського РЕМ.
Читайте також: Буря на Харківщині: енергетики нагадали, що робити
“Фахівці АТ “Харківобленерго” працюють над відновленням електропостачання”, – зазначили енергетики.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", буря, ветер, обесточено, свет, электричество;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині через негоду без світла десять населених пунктів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 10:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 27 листопада на Харківщині знеструмлені споживачі в Балаклійському, Зміївському та Шевченківському районах електричних мереж".