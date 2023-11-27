Буря на Харківщині: енергетики нагадали, що робити

Погода на Харківщині стрімко погіршується. У регіоні оголошено штормове попередження. Буря, що вирує в інших регіонах України, поступово наближається до Харкова. У Харківобленерго повідомили про правила безпеки.

“Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. У зв’язку з цим жителям Харкова та Харківської області варто бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередачі”, – попередила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Енергетики нагадали основні правила безпеки в разі обриву дротів:

📌 не наближуйтесь до місця обриву дроту лінії електропередачі на відстань менш як вісьмох метрів;

📌 відходьте з небезпечної зони “гусячим кроком” – зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одну від одної та від землі й пересувайтеся дрібними кроками, що ковзають;

📌 організуйте охорону місця обриву дроту, щоб туди ніхто не зайшов.

Про обриви проводів необхідно оперативно повідомляти енергетикам за такими номерами:

🔹 (057) 34-24-413,

🔹 (067) 23-40-413,

🔹 (063) 05-40-413,

🔹 (050) 05-40-413.

Про травмованих людей, падіння дерев або інші масштабні НП необхідно інформувати оперативні служби за телефонами: 112 (рятувальники) або 103 (“швидка”).