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Буря на Харьковщине: энергетики напомнили, что делать

Общество 10:03   27.11.2023
Оксана Горун
Буря на Харьковщине: энергетики напомнили, что делать Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Погода на Харьковщине стремительно ухудшается. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Буря, которая бушует в другие регионах Украины, постепенно приближается к Харькову. В Харьковоблэнерго сообщили о правилах безопасности.

«Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. В связи с этим жителям Харькова и Харьковской области следует быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи», — предупредила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики напомнили основные правила безопасности в случае обрыва проводов:

📌 не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров;

📌 отходите из опасной зоны «гусиным шагом» — сведите ступни ног вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами;

📌 организуйте охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не зашел.

Об обрывах проводов необходимо оперативно сообщать энергетикам по следующим номерам:

🔹 (057) 34-24-413,
🔹 (067) 23-40-413,
🔹 (063) 05-40-413,
🔹 (050) 05-40-413.

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О травмированных людях, падении деревьев или прочих масштабных ЧП, необходимо информировать оперативные службы по телефонам: 112 (спасатели) или 103 («скорая»).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 10:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погода на Харьковщине стремительно ухудшается. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Буря, которая бушует в другие регионах Украины, постепенно приближается к Харькову. В Харьковоблэнерго сообщили о правилах безопасности".