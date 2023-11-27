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Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)

Общество 09:18   27.11.2023
Оксана Горун
Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)

В Харькове местами начался снегопад, а также — порывистый ветер. Погода в течение дня будет становиться все более опасной, сообщают синоптики. Объявлено штормовое предупреждение.

Утренний дождь в Харькове сменился снегом и порывистым ветром.

В области объявлено штормовое предупреждение. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии оценил уровень опасности как І — «желтый», а местами — ІІ («оранжевый»). Также, по прогнозу, в течение дня будет снижаться температура — она перейдет ноль, мороз может превратить мокрые сейчас дороги и тротуары в каток.

Шторм сейчас — во многих регионах Украины. Первой замело Одессу, в течение суток метель распространяется по территории страны. По последним данным, приведенным министром МВД Украины Игорем Клименко, на 14 автодорогах в стране перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты.

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«Всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей», — сообщил Клименко утром 27 ноября.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 09:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове местами начался снегопад, а также — порывистый ветер. Погода в течение дня будет становиться все более опасной, сообщают синоптики. Объявлено штормовое предупреждение".