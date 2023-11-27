Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)
В Харькове местами начался снегопад, а также — порывистый ветер. Погода в течение дня будет становиться все более опасной, сообщают синоптики. Объявлено штормовое предупреждение.
Утренний дождь в Харькове сменился снегом и порывистым ветром.
В области объявлено штормовое предупреждение. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии оценил уровень опасности как І — «желтый», а местами — ІІ («оранжевый»). Также, по прогнозу, в течение дня будет снижаться температура — она перейдет ноль, мороз может превратить мокрые сейчас дороги и тротуары в каток.
Шторм сейчас — во многих регионах Украины. Первой замело Одессу, в течение суток метель распространяется по территории страны. По последним данным, приведенным министром МВД Украины Игорем Клименко, на 14 автодорогах в стране перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты.
Читайте также: Шторм: о ситуации на Харьковщине сообщил Синегубов
«Всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей», — сообщил Клименко утром 27 ноября.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: буря, ветер, погода, снег;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 09:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове местами начался снегопад, а также — порывистый ветер. Погода в течение дня будет становиться все более опасной, сообщают синоптики. Объявлено штормовое предупреждение".