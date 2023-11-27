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Шторм: о ситуации на Харьковщине сообщил Синегубов

Общество 08:41   27.11.2023
Оксана Горун
Шторм: о ситуации на Харьковщине сообщил Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов заверил, что проезд на дорогах области обеспечен, а аварийных отключений света нет.

«Из-за ухудшения погодных условий дорожные службы работают в усиленном режиме. Осложнений движения по дорогам общего пользования государственного и местного значения нет. Работы по обработке дорог противогололедной смесью продолжаются», — написал Синегубов утром 27 ноября в telegram.

Он также заявил, что аварийных ситуаций и отключений электроэнергии в области нет. При этом ранее утром об отключении света в части Балаклеи и населенных пунктах Балаклейской громады сообщила Балаклейская городская военная администрация.

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Начальник ХОВА призвал жителей области без необходимости не пользоваться автотранспортом и быть максимально осторожными на дорогах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заверил, что проезд на дорогах области обеспечен, а аварийных отключений света нет".