Шторм: о ситуации на Харьковщине сообщил Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов заверил, что проезд на дорогах области обеспечен, а аварийных отключений света нет.

«Из-за ухудшения погодных условий дорожные службы работают в усиленном режиме. Осложнений движения по дорогам общего пользования государственного и местного значения нет. Работы по обработке дорог противогололедной смесью продолжаются», — написал Синегубов утром 27 ноября в telegram.

Он также заявил, что аварийных ситуаций и отключений электроэнергии в области нет. При этом ранее утром об отключении света в части Балаклеи и населенных пунктах Балаклейской громады сообщила Балаклейская городская военная администрация.

Начальник ХОВА призвал жителей области без необходимости не пользоваться автотранспортом и быть максимально осторожными на дорогах.