Шторм: о ситуации на Харьковщине сообщил Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов заверил, что проезд на дорогах области обеспечен, а аварийных отключений света нет.
«Из-за ухудшения погодных условий дорожные службы работают в усиленном режиме. Осложнений движения по дорогам общего пользования государственного и местного значения нет. Работы по обработке дорог противогололедной смесью продолжаются», — написал Синегубов утром 27 ноября в telegram.
Он также заявил, что аварийных ситуаций и отключений электроэнергии в области нет. При этом ранее утром об отключении света в части Балаклеи и населенных пунктах Балаклейской громады сообщила Балаклейская городская военная администрация.
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Начальник ХОВА призвал жителей области без необходимости не пользоваться автотранспортом и быть максимально осторожными на дорогах.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: дождь, дороги, погода, синєгубов, снег, шторм, электричество;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заверил, что проезд на дорогах области обеспечен, а аварийных отключений света нет".