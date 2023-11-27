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Гололед. 28 ДТП за сутки случились на Харьковщине, 1 погиб, 17 травмированы

Происшествия 08:17   27.11.2023
Оксана Горун
Гололед. 28 ДТП за сутки случились на Харьковщине, 1 погиб, 17 травмированы

О большом количестве ДТП в Харьковской области сообщил начальник Главного управления Нацполиции Владимир Тимошко.

«За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 28 ДТП, в которых 17 граждан получили травмы, один человек погиб», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области в facebook.

Тимошко еще раз напомнил об ухудшении погодных условий в Харьковской области.

«По прогнозам харьковских синоптиков, в Харькове и области ожидается вьюга с порывами ветра до 25-27 м/с. Не пренебрегайте правилами дорожного движения. Неукоснительно соблюдайте скоростной режим, по возможности откажитесь от поездок на время непогоды. Берегите себя и своих близких!» — написал он.

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По информации Тимошко, полицейские за сутки составили 12 административных протоколов за нарушение ПДД: три — за управление автомобилями в состоянии опьянения, четыре — за управление автомобилями без документов, пять — за превышение скорости.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О большом количестве ДТП в Харьковской области сообщил начальник Главного управления Нацполиции Владимир Тимошко".