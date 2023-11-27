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Ожеледиця. 28 ДТП за добу трапилося на Харківщині, 1 загиблий, 17 травмованих

Події 08:17   27.11.2023
Оксана Горун
Ожеледиця. 28 ДТП за добу трапилося на Харківщині, 1 загиблий, 17 травмованих

Про велику кількість ДТП у Харківській області повідомив начальник Головного управління Нацполіції Володимир Тимошко.

“Минулої доби на території Харківщини сталося 28 ДТП, в яких 17 громадян отримали травми, одна людина загинула”, – повідомив начальник ГУНП в Харківській області у фейсбуці.

Тимошко ще раз нагадав про погіршення погодних умов у Харківській області.

“За прогнозами харківських синоптиків, у Харкові та області очікується хуртовина з поривами вітру до 25-27 м/с. Не нехтуйте правилами дорожнього руху. Неухильно дотримуйтеся швидкісного режиму, за можливості відмовтеся від поїздок на час негоди. Бережіть себе та своїх близьких!” – написав він.

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За інформацією Тимошка, поліціянти за добу склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: три – за керування автомобілями у стані сп’яніння, чотири – за керування автомобілями без документів, п’ять – за перевищення швидкості.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 08:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про велику кількість ДТП у Харківській області повідомив начальник Головного управління Нацполіції Володимир Тимошко".