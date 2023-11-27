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Шторм: у Харківській області є знеструмлення, трасу до Києва замело (відео)

Події 07:44   27.11.2023
Оксана Горун
Шторм: у Харківській області є знеструмлення, трасу до Києва замело (відео)

Без електрики через сильний вітер та сніг з дощем залишилася частина населених пунктів у Харківській області. У соцмережах публікують відео занесеної снігом Київської траси.

“У зв’язку з погодними умовами без електропостачання залишилася частина міста Балаклія та громади”, – повідомила пресслужба Балаклійської МВА.

Поки в Харкові другу добу ллє дощ, Київську трасу на ділянці в Київській області замело снігом.

Поліпшення погоди синоптики наразі не прогнозують. У Харкові продовжиться дощ, який переходитиме у сніг. Можлива слабка хуртовина, повідомив вранці 27 листопада Харківський регіональний центр із гідрометеорології. Вдень температура знизиться – буде до 1-3 градусів морозу. На дорогах – ожеледь. Проблеми мешканцям Харкова та області може створити вітер: у Харкові його швидкість сягатиме 20 м/с, в області – 25-27 м/с.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 07:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без електрики через сильний вітер та сніг з дощем залишилася частина населених пунктів у Харківській області. У соцмережах публікують відео занесеної снігом Київської траси".