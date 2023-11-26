Сильний вітер, хуртовина. Якою буде погода 27 листопада на Харківщині
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області на завтра, 27 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
27 листопада по місту та області очікується 🌬️хуртовина, вночі пориви🌪️південно – східного вітру з переходом вдень на південно – західний 15 – 20 м/с.
На дорогах ожеледиця 💧❄️.
(I рівень небезпеки, жовтий 🟡, місцями ІІ рівень небезпеки, помаранчевий 🟠)
Часом опади, місцями значні (дощ з переходом у сніг🌧🌨).
Вночі місцями туман🌫 200 – 500м. Місцями налипання мокрого снігу💧🌨.
Хуртовина🌬. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Температура повітря🌡 по області протягом доби від 1° морозу❄️ до 4° тепла.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ветер, вьюга, гололед, метеоролог, мокрый снег, налипание мокрого снега, непогода, погода, порыв ветра, синоптик, снег, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області на завтра, 27 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".