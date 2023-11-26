Сильний вітер, хуртовина. Якою буде погода 27 листопада на Харківщині

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області на завтра, 27 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

27 листопада по місту та області очікується 🌬️хуртовина, вночі пориви🌪️південно – східного вітру з переходом вдень на південно – західний 15 – 20 м/с.

На дорогах ожеледиця 💧❄️.

(I рівень небезпеки, жовтий 🟡, місцями ІІ рівень небезпеки, помаранчевий 🟠)

Часом опади, місцями значні (дощ з переходом у сніг🌧🌨).

Вночі місцями туман🌫 200 – 500м. Місцями налипання мокрого снігу💧🌨.

Хуртовина🌬. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Температура повітря🌡 по області протягом доби від 1° морозу❄️ до 4° тепла.