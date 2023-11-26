Сильный ветер, метель, гололед. Какой будет погода 27 ноября на Харьковщине
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на завтра, 27 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
27 ноября по городу и области ожидается метель, ночью порывы юго-восточного ветра, который днем поменяет направление на юго-западный 15 — 20 м/с.
Утром и днем местами порывы 🌪️ 25 — 27 м/с.
На дорогах гололедица 💧❄️.
(I уровень опасности, желтый 🟡, местами ІІ уровень опасности, оранжевый 🟠)
Временами осадки, местами значительные (дождь с переходом в снег).
Ночью местами туман 200 — 500м. Местами налипание мокрого снега 💧🌨.
Вьюга🌬.
Температура воздуха 🌡 по области в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветер, вьюга, гололед, метеоролог, мокрый снег, налипание мокрого снега, непогода, погода, порыв ветра, синоптик, снег, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 19:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на завтра, 27 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".