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Сильный ветер и ухудшение погоды ожидают сегодня на Харьковщине

Общество 10:12   26.11.2023
Оксана Якушко
Сильный ветер и ухудшение погоды ожидают сегодня на Харьковщине

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях сегодня, 26 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Днем 26 ноября по городу и области ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15 — 20 м/с.

(I уровень опасности, желтый 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 10:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях сегодня, 26 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".