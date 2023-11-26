Сильный ветер и ухудшение погоды ожидают сегодня на Харьковщине
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях сегодня, 26 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Днем 26 ноября по городу и области ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15 — 20 м/с.
(I уровень опасности, желтый 🟡)
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветер, погода, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 10:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях сегодня, 26 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".