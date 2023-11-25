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Метель, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 26 ноября

Общество 20:52   25.11.2023
Оксана Горун
Метель, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 26 ноября

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал целую серию предупреждений об опасных метеорологических явлениях. Ночью в городе и области начнется метель, а также возможен дождь при отрицательной температуре.

«Ночью и утром 26 ноября по городу и области ожидаются обильные осадки (снег, мокрый снег, дождь); гололед, налипание мокрого снега, метели. На дорогах гололедица», — предупредили синоптики регионального гидрометцентра.

Днем 26 ноября осадки также продолжатся — и в городе, и в области. Прогнозируют преимущественно дождь. При этом температура воздуха ночью в Харькове будет от трех градусов мороза до двух тепла, а днем — 5 — 10° тепла. В области — ночью около 0°, днем 6 — 8° тепла.

Также неприятности завтра может создать достаточно сильный ветер — 9 — 14 м/с с порывами местами до 15 — 20 м/с.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 20:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал целую серию предупреждений об опасных метеорологических явлениях. Ночью в городе и области начнется метель, а также возможен дождь при отрицательной температуре".