На Харьковщине могут падать деревья и нарушиться движение транспорта — полиция
Полиция предупредила жителей региона об ухудшении погоды. Сильные осадки и метели прогнозируют ночью с 26 на 27 ноября и днем 27 ноября на Харьковщине.
«Ночью 26 ноября ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем местами по области сильный дождь с мокрым снегом. 27 ноября возможны метели и снежные заносы. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, а также к падению деревьев, повреждениям линий электропередач и кровель», — предупредили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские просят водителей соблюдать правила движения, не нарушать скоростной режим и держать дистанцию.
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«Напоминаем пешеходам о недопущении нарушений правил безопасности на дороге, особенно при переходе проезжей части», — дополнили в ГУНП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, полиция, предупреждение, снег;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 10:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция предупредила жителей региона об ухудшении погоды. Сильные осадки и метели прогнозируют ночью с 26 на 27 ноября и днем 27 ноября на Харьковщине".