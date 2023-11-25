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На Харьковщине могут падать деревья и нарушиться движение транспорта — полиция

Общество 10:21   25.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине могут падать деревья и нарушиться движение транспорта — полиция

Полиция предупредила жителей региона об ухудшении погоды. Сильные осадки  и метели прогнозируют ночью с 26 на 27 ноября и днем 27 ноября на Харьковщине.

«Ночью 26 ноября ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем местами по области сильный дождь с мокрым снегом. 27 ноября возможны метели и снежные заносы. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, а также к падению деревьев, повреждениям линий электропередач и кровель», — предупредили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские просят водителей соблюдать правила движения, не нарушать скоростной режим и держать дистанцию.

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«Напоминаем пешеходам о недопущении нарушений правил безопасности на дороге, особенно при переходе проезжей части», — дополнили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 10:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция предупредила жителей региона об ухудшении погоды. Сильные осадки  и метели прогнозируют ночью с 26 на 27 ноября и днем 27 ноября на Харьковщине".