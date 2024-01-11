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Сильные морозы возвращаются в Харьков и область: прогноз погоды на 12 января

Общество 19:43   11.01.2024
Елена Нагорная
Сильные морозы возвращаются в Харьков и область: прогноз погоды на 12 января Фото: Василий Голосный

В пятницу, 12 января, в Харькове и области ночью прогнозируют снег и метель. Днем без существенных осадков. На дорогах гололед.

В Харькове температура снизится и в течение суток составит от 11 до 13 градусов мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 11 до 16 мороза, днем — 9 — 14.

Ветер северный, 7 — 12 м/с, ночью порывы до 15 — 20 м/с.

Читайте также: Ночью в Харькове и области может быть опасно: предупреждение синоптиков

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 19:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 12 января, в Харькове и области ночью прогнозируют снег и метель. Днем без существенных осадков. На дорогах гололед.".