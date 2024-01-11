Сильные морозы возвращаются в Харьков и область: прогноз погоды на 12 января
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 12 января, в Харькове и области ночью прогнозируют снег и метель. Днем без существенных осадков. На дорогах гололед.
В Харькове температура снизится и в течение суток составит от 11 до 13 градусов мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 11 до 16 мороза, днем — 9 — 14.
Ветер северный, 7 — 12 м/с, ночью порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: морозы, погода, прогноз, снег, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 19:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 12 января, в Харькове и области ночью прогнозируют снег и метель. Днем без существенных осадков. На дорогах гололед.".