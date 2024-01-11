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Сильні морози повертаються в Харків та область: прогноз погоди на 12 січня

Суспільство 19:43   11.01.2024
Олена Нагорна
Сильні морози повертаються в Харків та область: прогноз погоди на 12 січня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 12 січня, у Харкові та області вночі прогнозують сніг та хуртовину. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові температура знизиться і протягом доби становитиме від 11 до 13 градусів морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 11 до 16 морозу, вдень – 9 – 14.

Вітер північний, 7 – 12 м/с, вночі пориви до 15 – 20 м/с.

Читайте також: Вночі у Харкові та області може бути небезпечно: попередження синоптиків

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 19:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 12 січня, у Харкові та області вночі прогнозують сніг та хуртовину. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.".