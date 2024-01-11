Сильні морози повертаються в Харків та область: прогноз погоди на 12 січня

У п’ятницю, 12 січня, у Харкові та області вночі прогнозують сніг та хуртовину. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові температура знизиться і протягом доби становитиме від 11 до 13 градусів морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 11 до 16 морозу, вдень – 9 – 14.

Вітер північний, 7 – 12 м/с, вночі пориви до 15 – 20 м/с.