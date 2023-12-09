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Комунальники усувають наслідки негоди в Харкові

Суспільство 13:12   09.12.2023
Оксана Якушко
Комунальники усувають наслідки негоди в Харкові

У Харкові до робіт з прибирання снігу сьогодні, 9 грудня, залучили 1772 працівника комунальних підприємств.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, в місті також працює 91 одиниця автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації. Усувати наслідки снігопаду комунальники розпочали ще о 5:00.

На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирає 1591 дворовий робітник, а в парках, скверах та вздовж «червоних» ліній – 181 працівник СКП «Харківзеленбуд».

Напередодні для боротьби з ожеледицею комунальники посипали піском та піщано-сольовою сумішшю понад 490 тис. кв. м. території.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 13:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до робіт з прибирання снігу сьогодні, 9 грудня, залучили 1772 працівника комунальних підприємств.".