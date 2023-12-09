Комунальники усувають наслідки негоди в Харкові

У Харкові до робіт з прибирання снігу сьогодні, 9 грудня, залучили 1772 працівника комунальних підприємств.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, в місті також працює 91 одиниця автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації. Усувати наслідки снігопаду комунальники розпочали ще о 5:00.

На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирає 1591 дворовий робітник, а в парках, скверах та вздовж «червоних» ліній – 181 працівник СКП «Харківзеленбуд».

Напередодні для боротьби з ожеледицею комунальники посипали піском та піщано-сольовою сумішшю понад 490 тис. кв. м. території.