Комунальники усувають наслідки негоди в Харкові
У Харкові до робіт з прибирання снігу сьогодні, 9 грудня, залучили 1772 працівника комунальних підприємств.
Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, в місті також працює 91 одиниця автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації. Усувати наслідки снігопаду комунальники розпочали ще о 5:00.
На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирає 1591 дворовий робітник, а в парках, скверах та вздовж «червоних» ліній – 181 працівник СКП «Харківзеленбуд».
Напередодні для боротьби з ожеледицею комунальники посипали піском та піщано-сольовою сумішшю понад 490 тис. кв. м. території.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: коммунальщики, КП «Харьковблагоустройство», негода, сніг, уборка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 13:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до робіт з прибирання снігу сьогодні, 9 грудня, залучили 1772 працівника комунальних підприємств.".