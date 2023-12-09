Коммунальщики устраняют последствия непогоды в Харькове
В Харькове к работам по уборке снега сегодня, 9 декабря, привлекли 1772 работника коммунальных предприятий.
Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в городе также работает 91 единица автотракторной техники и 95 средств малой механизации. К ликвидации последствий снегопада коммунальщики приступили еще в 5:00.
На придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирает 1591 дворовой рабочий, а в парках, скверах и вдоль «красных» линий – 181 работник СКП «Харьковзеленстрой».
Накануне для борьбы с гололедицей коммунальщики посыпали песком и песчано-солевой смесью более 490 тыс. кв. м. территории.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: коммунальщики, КП «Харьковблагоустройство», негода, сніг, снег, уборка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 13:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове к работам по уборке снега сегодня, 9 декабря, привлекли 1772 работника коммунальных предприятий.".