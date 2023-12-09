Коммунальщики устраняют последствия непогоды в Харькове

В Харькове к работам по уборке снега сегодня, 9 декабря, привлекли 1772 работника коммунальных предприятий.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в городе также работает 91 единица автотракторной техники и 95 средств малой механизации. К ликвидации последствий снегопада коммунальщики приступили еще в 5:00.

На придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирает 1591 дворовой рабочий, а в парках, скверах и вдоль «красных» линий – 181 работник СКП «Харьковзеленстрой».

Накануне для борьбы с гололедицей коммунальщики посыпали песком и песчано-солевой смесью более 490 тыс. кв. м. территории.