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Коммунальщики устраняют последствия непогоды в Харькове

Общество 13:12   09.12.2023
Оксана Якушко
Коммунальщики устраняют последствия непогоды в Харькове

В Харькове к работам по уборке снега сегодня, 9 декабря, привлекли 1772 работника коммунальных предприятий.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в городе также работает 91 единица автотракторной техники и 95 средств малой механизации. К ликвидации последствий снегопада коммунальщики приступили еще в 5:00.

На придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирает 1591 дворовой рабочий, а в парках, скверах и вдоль «красных» линий – 181 работник СКП «Харьковзеленстрой».

Накануне для борьбы с гололедицей коммунальщики посыпали песком и песчано-солевой смесью более 490 тыс. кв. м. территории.

Читайте также: Мокрый снег и гололед. Ухудшение погодных условий ожидают на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 13:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове к работам по уборке снега сегодня, 9 декабря, привлекли 1772 работника коммунальных предприятий.".