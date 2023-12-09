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Мокрый снег и гололед. Ухудшение погодных условий ожидают на Харьковщине

Общество 09:47   09.12.2023
Оксана Якушко
Мокрый снег и гололед. Ухудшение погодных условий ожидают на Харьковщине

9 декабря на территории Харьковской области синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, гололед, сообщили в ХОВА.

В соседних с Харьковщиной Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях – на дорогах гололед. Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.

ХОВА призвала водителей быть максимально осторожными на дорогах.

Читайте также: Снежно, облачно. Какой будет погода 9 декабря в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 09:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 декабря на территории Харьковской области синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, гололед, сообщили в ХОВА.".