Мокрый снег и гололед. Ухудшение погодных условий ожидают на Харьковщине

9 декабря на территории Харьковской области синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, гололед, сообщили в ХОВА.

В соседних с Харьковщиной Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях – на дорогах гололед. Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.

ХОВА призвала водителей быть максимально осторожными на дорогах.