Мокрый снег и гололед. Ухудшение погодных условий ожидают на Харьковщине
9 декабря на территории Харьковской области синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, гололед, сообщили в ХОВА.
В соседних с Харьковщиной Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях – на дорогах гололед. Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.
ХОВА призвала водителей быть максимально осторожными на дорогах.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, мокрый снег, непогода, погода, синоптики, сніг, снег, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 09:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 декабря на территории Харьковской области синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, гололед, сообщили в ХОВА.".