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Снежно, облачно. Какой будет погода 9 декабря в Харькове и области

Общество 20:35   08.12.2023
Оксана Якушко
Снежно, облачно. Какой будет погода 9 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 9 декабря, распространил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По Харьковской области:

Ночью снег, местами значительный 🌨. Днем небольшой снег, мокрый снег 🌨.
Ночью местами гололедица, слабый туман🌫, слабая вьюга🌬. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер восточный⬅️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 6° мороза❄️, днем от 4° мороза❄️ до 1° тепла.

По Харькову:

Ночью снег, днем небольшой снег 🌨. Ночью слабый туман 🌫, слабая метель 🌬.
На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер восточный⬅️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️ днем 1 — 3° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 20:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 декабря, распространил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".