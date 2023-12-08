Снежно, облачно. Какой будет погода 9 декабря в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 9 декабря, распространил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По Харьковской области:
Ночью снег, местами значительный 🌨. Днем небольшой снег, мокрый снег 🌨.
Ночью местами гололедица, слабый туман🌫, слабая вьюга🌬. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер восточный⬅️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 6° мороза❄️, днем от 4° мороза❄️ до 1° тепла.
По Харькову:
Ночью снег, днем небольшой снег 🌨. Ночью слабый туман 🌫, слабая метель 🌬.
На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер восточный⬅️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️ днем 1 — 3° мороза❄️.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 20:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 декабря, распространил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".