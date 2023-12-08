Ледяной дождь прогнозируют на Харьковщине: дорожники сообщили, когда ждать

Ледяной дождь, метель и сильные порывы ветра принесет циклон. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, циклон зайдет в регион к 15:00 8 декабря.

«Очередной циклон, по данным синоптиков, заходит в Харьковскую область с юго-западной части. К 15 часам непогода в виде снега, сильного снега и метелей, сопровождающихся сильными порывами ветра, охватит почти всю территорию области. На юге региона – Лозовая, Барвенково, Близнюки – ожидается ледяной дождь и гололедица», — предупредила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники региона уже переходят на усиленный режим работы.

«Особое внимание будет уделено магистралям с высокой интенсивностью движения, транспортным развязкам и опасным участкам. На сети дорог государственного значения в Харьковской области покрытие будет обрабатываться противогололедными материалами, чтобы предотвратить образование гололеда», — отметили дорожники.

Непогода на Харьковщине, по их данным, продлится до вечера субботы.

Получить информацию о состоянии проезда и обратиться за помощью можно по телефону круглосуточной горячей линии: (067) 400 60 80.