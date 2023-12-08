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Ледяной дождь прогнозируют на Харьковщине: дорожники сообщили, когда ждать

Общество 11:03   08.12.2023
Оксана Горун
Ледяной дождь прогнозируют на Харьковщине: дорожники сообщили, когда ждать

Ледяной дождь, метель и сильные порывы ветра принесет циклон. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, циклон зайдет в  регион к 15:00 8 декабря. 

«Очередной циклон, по данным синоптиков, заходит в Харьковскую область с юго-западной части. К 15 часам непогода в виде снега, сильного снега и метелей, сопровождающихся сильными порывами ветра, охватит почти всю территорию области. На юге региона – Лозовая, Барвенково, Близнюки – ожидается ледяной дождь и гололедица», — предупредила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники региона уже переходят на усиленный режим работы.

«Особое внимание будет уделено магистралям с высокой интенсивностью движения, транспортным развязкам и опасным участкам. На сети дорог государственного значения в Харьковской области покрытие будет обрабатываться противогололедными материалами, чтобы предотвратить образование гололеда», — отметили дорожники.

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Непогода на Харьковщине, по их данным, продлится до вечера субботы.

Получить информацию о состоянии проезда и обратиться за помощью можно по телефону круглосуточной горячей линии: (067) 400 60 80.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 11:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ледяной дождь, метель и сильные порывы ветра принесет циклон. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, циклон зайдет в  регион к 15:00 8 декабря".