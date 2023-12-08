На Харьковщине — первый уровень опасности — ХОВА

ХОВА со ссылкой на данные Регионального центра по гидрометеорологии сообщила об опасности из-за порывов ветра и метели на Харьковщине.

«Внимание, синоптики предупреждают о I уровне опасности на Харьковщине. По информации регионального центра гидрометрологии, утром и днем 8 декабря в Харьковской области ожидаются порывы восточного ветра, достигающие 15-20 м/с, а также днем возможна метель», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

В областной военной администрации призвали без лишней необходимости не выезжать на дороги.