На Харьковщине — первый уровень опасности — ХОВА
ХОВА со ссылкой на данные Регионального центра по гидрометеорологии сообщила об опасности из-за порывов ветра и метели на Харьковщине.
«Внимание, синоптики предупреждают о I уровне опасности на Харьковщине. По информации регионального центра гидрометрологии, утром и днем 8 декабря в Харьковской области ожидаются порывы восточного ветра, достигающие 15-20 м/с, а также днем возможна метель», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
В областной военной администрации призвали без лишней необходимости не выезжать на дороги.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА со ссылкой на данные Регионального центра по гидрометеорологии сообщила об опасности из-за порывов ветра и метели на Харьковщине".