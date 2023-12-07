Заснежит и будет заметать: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря
Фото: Павел Велицкий
В пятницу, 8 декабря, в Харькове и области ожидаются снегопады, временами с метелью. На дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове прогнозируют снег, днем — метель. Ночью столбики термометров будут показывать 3 — 5 градусов мороза, днем — 1 — 3 градуса со знаком «минус».
По области ночью снег. Днем снег, мокрый снег, местами значительный, метель, местами налипание мокрого снега. Ночная температура составит от 3 до 8 мороза, дневная — от 5 мороза до 0.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Утром и днем порывы до 15 — 20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 8 декабря, в Харькове и области ожидаются снегопады, временами с метелью. На дорогах гололед.".