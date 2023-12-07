Метель и сильный ветер: синоптики предупредили об опасности на Харьковщине

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 8 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 8 декабря по городу и области ожидаются порывы восточного ветра, 15 – 20 м/с. Днем – метель. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.