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Заснежило: что происходит на дорогах Харьковщины (видео)

Общество 11:16   07.12.2023
Виктория Яковенко
Заснежило: что происходит на дорогах Харьковщины (видео) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На Харьковщине – ухудшение погодных условий. Дорожники работают в усиленном режиме.

«С 7:00 осадки в виде мелкого снега начались на северо-восточном направлении. Сначала заснежило в Волчанске и Великом Бурлуке, впоследствии непогода захватила почти половину территории области. На превентивную обработку сложных участков дорог сразу вышла спецтехника», – сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники отметили, что в пятницу синоптики прогнозируют прохождение еще одного циклона. По их данным, снега станет больше. Температура будет колебаться ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 0 до минус 5. Кое-где возможно налипание мокрого снега, гололед.

«Сейчас все подрядчики Службы работают в усиленном режиме, на дежурство выведена дополнительная техника. Водителей просим быть особенно внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения», — призвали дорожники.

Относительно состояния проезда на автомобильных дорогах государственного значения нужно обращаться на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.

Водителям грузовиков предлагают переждать непогоду на площадках вдоль государственных дорог. Стоянки и места отстоя для транспортных средств на Google карте https://goo.su/b4Jq

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 11:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине – ухудшение погодных условий. Дорожники работают в усиленном режиме.".