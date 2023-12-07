Заснежило: что происходит на дорогах Харьковщины (видео)
На Харьковщине – ухудшение погодных условий. Дорожники работают в усиленном режиме.
«С 7:00 осадки в виде мелкого снега начались на северо-восточном направлении. Сначала заснежило в Волчанске и Великом Бурлуке, впоследствии непогода захватила почти половину территории области. На превентивную обработку сложных участков дорог сразу вышла спецтехника», – сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Дорожники отметили, что в пятницу синоптики прогнозируют прохождение еще одного циклона. По их данным, снега станет больше. Температура будет колебаться ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 0 до минус 5. Кое-где возможно налипание мокрого снега, гололед.
«Сейчас все подрядчики Службы работают в усиленном режиме, на дежурство выведена дополнительная техника. Водителей просим быть особенно внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения», — призвали дорожники.
Относительно состояния проезда на автомобильных дорогах государственного значения нужно обращаться на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.
Водителям грузовиков предлагают переждать непогоду на площадках вдоль государственных дорог. Стоянки и места отстоя для транспортных средств на Google карте https://goo.su/b4Jq
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, дорожники, заснежило, погода, сніг, снег, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине – ухудшение погодных условий. Дорожники работают в усиленном режиме.".