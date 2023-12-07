Погода портится: харьковские патрульные предупредили об опасности
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Патрульная полиция Харьковской области обратилась к водителям: на территории области погода усложняет проезд.
«Друзья, в Харьковской области снежит. Просим водителей соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и интервал. Притормаживайте недалеко от пешеходных переходов, следите за дорожной обстановкой и выполняйте ПДД», — обратилась пресс-служба Патрульной полиции.
Полицейские также напомнили жителям области о необходимости соблюдать правила парковки и не мешать снегоуборочной технике.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: патрульні, патрульные, погода, полиция, сніг, снег;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области обратилась к водителям: на территории области погода усложняет проезд".