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Погода портится: харьковские патрульные предупредили об опасности

Общество 08:16   07.12.2023
Оксана Горун
Погода портится: харьковские патрульные предупредили об опасности Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Патрульная полиция Харьковской области обратилась к водителям: на территории области погода усложняет проезд.

 «Друзья, в Харьковской области снежит. Просим водителей соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и интервал. Притормаживайте недалеко от пешеходных переходов, следите за дорожной обстановкой и выполняйте ПДД», — обратилась пресс-служба Патрульной полиции.

Полицейские также напомнили жителям области о необходимости соблюдать правила парковки и не мешать снегоуборочной технике.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области обратилась к водителям: на территории области погода усложняет проезд".