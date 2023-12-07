Погода портится: харьковские патрульные предупредили об опасности

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Патрульная полиция Харьковской области обратилась к водителям: на территории области погода усложняет проезд.

«Друзья, в Харьковской области снежит. Просим водителей соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и интервал. Притормаживайте недалеко от пешеходных переходов, следите за дорожной обстановкой и выполняйте ПДД», — обратилась пресс-служба Патрульной полиции.

Полицейские также напомнили жителям области о необходимости соблюдать правила парковки и не мешать снегоуборочной технике.