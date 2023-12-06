Легкий мороз и немного снега. Какой будет погода 7 декабря на Харьковщине

Прогноз погоды на завтра, 7 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

7 декабря: Облачно с прояснениями 🌥.

Ночью без существенных осадков.

Днем в южной половине области небольшой мокрый снег 🌨,

на остальной территории без существенных осадков🌤. На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 3 — 8° мороза❄️, днем 0 — 5° мороза❄️.

По Харькову: Без существенных осадков.

Ветер восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 4 — 6° мороза❄️, днем 1 — 3° мороза❄️.