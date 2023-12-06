Легкий мороз и немного снега. Какой будет погода 7 декабря на Харьковщине
Прогноз погоды на завтра, 7 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
7 декабря: Облачно с прояснениями 🌥.
Ночью без существенных осадков.
Днем в южной половине области небольшой мокрый снег 🌨,
на остальной территории без существенных осадков🌤. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 8° мороза❄️, днем 0 — 5° мороза❄️.
По Харькову: Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6° мороза❄️, днем 1 — 3° мороза❄️.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 21:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".