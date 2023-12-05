Какой будет погода на Николая в Харькове и области: прогноз на 6 декабря
В среду, 6 декабря, в Харькове и области — облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать 4 — 6 градусов мороза, днем — 1 — 3 градуса со знаком «минус».
По области ночная температура составит от 3 до 8 мороза, дневная — от 4 мороза до 1 градуса тепла.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидрометцентр, День Святого Николая, мороз, погода, прогноз, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 20:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 6 декабря, в Харькове и области — облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололед.".