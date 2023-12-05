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Якою буде погода на Миколая в Харкові та області: прогноз на 6 грудня

Суспільство 20:08   05.12.2023
Олена Нагорна
Якою буде погода на Миколая в Харкові та області: прогноз на 6 грудня

У середу, 6 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 4 – 6 градусів морозу, вдень – 1 – 3 градуси зі знаком “мінус”.

По області нічна температура становитиме від 3 до 8 морозу, денна – від 4 морозу до 1 градуса тепла.

Вітер східний, 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 20:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 6 грудня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.".