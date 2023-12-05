У Харкові завтра вранці закриють дві станції метро, пустять автобус

6 грудня з 10:00 станції метро «Перемога» та «Олексіївська» з технічних причин будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів.

Про це повідомляє КП «Харківський метрополітен». Там зазначили, що рух поїздів Олексіївської лінією буде виконуватися від станції «23 Серпня» до станції «Метробудівників» і у зворотному напрямку.

Про відновлення роботи станцій «Перемога» та «Олексіївська» обіцяють повідомити додатково.

У метрополітені також заявили, що на час закриття станцій пустять автобус №2:

Пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – пр. Перемоги – пр. Людвiга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – вул. 23 Серпня – вул. 23 Серпня (перехрестя з вул. Космонавтiв).