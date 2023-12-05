У Харкові завтра вранці закриють дві станції метро, пустять автобус
Фото: КП “Харківський метрополітен”
6 грудня з 10:00 станції метро «Перемога» та «Олексіївська» з технічних причин будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів.
Про це повідомляє КП «Харківський метрополітен». Там зазначили, що рух поїздів Олексіївської лінією буде виконуватися від станції «23 Серпня» до станції «Метробудівників» і у зворотному напрямку.
Про відновлення роботи станцій «Перемога» та «Олексіївська» обіцяють повідомити додатково.
У метрополітені також заявили, що на час закриття станцій пустять автобус №2:
Пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – пр. Перемоги – пр. Людвiга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – вул. 23 Серпня – вул. 23 Серпня (перехрестя з вул. Космонавтiв).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, алексеевская, закроют, метро, победа, станции, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 14:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 грудня з 10:00 станції метро «Перемога» та «Олексіївська» з технічних причин будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів.".