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В Харькове завтра утром закроют две станции метро, пустят автобус

Общество 14:12   05.12.2023
Виктория Яковенко
В Харькове завтра утром закроют две станции метро, пустят автобус Фото: КП «Харьковский метрополитен»

6 декабря с 10:00 станции метро «Победа» и «Алексеевская» по техническим причинам будут временно закрыты для обслуживания пассажиров.

Об этом сообщает КП «Харьковский метрополитен». Там отметили, что движение поездов Алексеевской линией будет выполняться от станции «23 августа» до станции «Метростроителей» и обратно.

О возобновлении работы станций «Победа» и «Алексеевская» обещают сообщить дополнительно.

В метрополитене также заявили, что на время закрытия станций пустят автобус №2:

Пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – ул. 23 Августа – ул. 23 августа (перекресток с ул. Космонавтов).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 14:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 декабря с 10:00 станции метро «Победа» и «Алексеевская» по техническим причинам будут временно закрыты для обслуживания пассажиров.".