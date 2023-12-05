В Харькове завтра утром закроют две станции метро, пустят автобус
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
6 декабря с 10:00 станции метро «Победа» и «Алексеевская» по техническим причинам будут временно закрыты для обслуживания пассажиров.
Об этом сообщает КП «Харьковский метрополитен». Там отметили, что движение поездов Алексеевской линией будет выполняться от станции «23 августа» до станции «Метростроителей» и обратно.
О возобновлении работы станций «Победа» и «Алексеевская» обещают сообщить дополнительно.
В метрополитене также заявили, что на время закрытия станций пустят автобус №2:
Пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – ул. 23 Августа – ул. 23 августа (перекресток с ул. Космонавтов).
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 декабря с 10:00 станции метро «Победа» и «Алексеевская» по техническим причинам будут временно закрыты для обслуживания пассажиров.".