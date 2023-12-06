Легкий мороз і трохи снігу. Якою буде погода 7 грудня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 7 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
7 грудня: Хмарно з проясненнями🌥.
По Харківській області: Вночі без істотних опадів.
Вдень в південній половині області невеликий мокрий сніг🌨,
на решті території без істотних опадів🌤. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 3 – 8° морозу❄️, вдень 0 – 5° морозу❄️.
По Харкову: Без істотних опадів🌤.
Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° морозу❄️, вдень 1 – 3° морозу❄️.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, мороз, прогноз погоды, сніг, Харків, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 21:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 7 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".