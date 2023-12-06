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Легкий мороз і трохи снігу. Якою буде погода 7 грудня у Харкові та області

Суспільство 21:17   06.12.2023
Оксана Якушко
Легкий мороз і трохи снігу. Якою буде погода 7 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 7 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

7 грудня: Хмарно з проясненнями🌥.

По Харківській області: Вночі без істотних опадів.

Вдень в південній половині області невеликий мокрий сніг🌨,

на решті території без істотних опадів🌤. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 8° морозу❄️, вдень 0 – 5° морозу❄️.

 

По Харкову: Без істотних опадів🌤.

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° морозу❄️, вдень 1 – 3° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 21:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 7 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".