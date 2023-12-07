Погода псується: харківські патрульні попередили про небезпеку

Патрульна поліція Харківської області звернулася до водіїв: на території області погода ускладнює проїзд.

“Друзі, на Харківщині сніжить. Просимо водіїв дотримуватися безпечного швидкісного режиму, дистанції та інтервалу. Пригальмовуйте неподалік пішохідних переходів, слідкуйте за дорожньою обстановкою та виконуйте ПДР”, — звернулася пресслужба Патрульної поліції.

Поліціянти також нагадали мешканцям області про необхідність дотримуватися правил паркування та не заважати снігоприбиральній техніці.