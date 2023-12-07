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Погода псується: харківські патрульні попередили про небезпеку

Суспільство 08:16   07.12.2023
Оксана Горун
Погода псується: харківські патрульні попередили про небезпеку

Патрульна поліція Харківської області звернулася до водіїв: на території області погода ускладнює проїзд.

 “Друзі, на Харківщині сніжить. Просимо водіїв дотримуватися безпечного швидкісного режиму, дистанції та інтервалу. Пригальмовуйте неподалік пішохідних переходів, слідкуйте за дорожньою обстановкою та виконуйте ПДР”, — звернулася пресслужба Патрульної поліції.

Поліціянти також нагадали мешканцям області про необхідність дотримуватися правил паркування та не заважати снігоприбиральній техніці.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 08:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція Харківської області звернулася до водіїв: на території області погода ускладнює проїзд".