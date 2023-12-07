Погода псується: харківські патрульні попередили про небезпеку
Патрульна поліція Харківської області звернулася до водіїв: на території області погода ускладнює проїзд.
“Друзі, на Харківщині сніжить. Просимо водіїв дотримуватися безпечного швидкісного режиму, дистанції та інтервалу. Пригальмовуйте неподалік пішохідних переходів, слідкуйте за дорожньою обстановкою та виконуйте ПДР”, — звернулася пресслужба Патрульної поліції.
Поліціянти також нагадали мешканцям області про необхідність дотримуватися правил паркування та не заважати снігоприбиральній техніці.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: патрульні, погода, поліція, сніг;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція Харківської області звернулася до водіїв: на території області погода ускладнює проїзд".