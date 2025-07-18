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П’яні водії заполонили дороги Харківщини минулої доби (фото)

Події 10:54   18.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’яні водії заполонили дороги Харківщини минулої доби (фото)

Про те, що понад два десятки п’яних водіїв зупинили напередодні на дорогах Харківщини, повідомили в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.

Так, за даними копів, за добу в регіоні зупинили 24 водії з ознаками алкогольного сп’яніння.

“На щастя, їхню небезпечну подорож закінчили наші інспектори. На порушників складені відповідні адміністративні матеріали, які направлять до суду”, – уточнили патрульні.

Правоохоронці вкотре закликали мешканців Харкова та області берегти своє життя, а також життя та здоров’я інших водіїв і сідати за кермо лише тверезим.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 10:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що понад два десятки п’яних водіїв зупинили напередодні на дорогах Харківщини, повідомили в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.".