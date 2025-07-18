П’яні водії заполонили дороги Харківщини минулої доби (фото)

Про те, що понад два десятки п’яних водіїв зупинили напередодні на дорогах Харківщини, повідомили в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.

Так, за даними копів, за добу в регіоні зупинили 24 водії з ознаками алкогольного сп’яніння.

“На щастя, їхню небезпечну подорож закінчили наші інспектори. На порушників складені відповідні адміністративні матеріали, які направлять до суду”, – уточнили патрульні.

Правоохоронці вкотре закликали мешканців Харкова та області берегти своє життя, а також життя та здоров’я інших водіїв і сідати за кермо лише тверезим.