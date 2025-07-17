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У підвалі будинку патрульні знайшли прив’язану до труб собаку без їжі та води

Події 11:54   17.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У підвалі будинку патрульні знайшли прив’язану до труб собаку без їжі та води

У КП “Центр поводження з тваринами” уточнили: до них звернулися патрульні, які приїхали на місце після звернення мешканців будинку в Індустріальному районі.

Як виявилося, люди почули скиглення собаки в підвалі. Спустившись, вони побачили німецьку вівчарку, прив’язану до труб. Ні води, ні їжі поряд не було.

“По приїзду поліцейські відразу напоїли бідолашного пса та залишили чекати спеціалістів КП “Центр поводження з тваринами”. Після надання допомоги песику, працівники патрульної поліції опитали сусідів і з’ясували, що це не перший випадок коли у їх підвалі з’являються собаки. Також зі слів сусідів з’ясувалось, що так звану перетримку собак організували одні з мешканців цього ж будинку“, – пишуть у КП.

Поспілкуватися з людьми, які займаються подібною “перетримкою”, не вдалося – двері до квартири, де, за словами сусідів, живуть організатори, ніхто не відчинив.

Наразі собаку забрали до КП, він перебуває під наглядом ветеринарів. Знайти господарів поки не вдалося – чіпа у тварини не знайшли.

“КП “Центр поводження з тваринами” готує заяву в поліцію”, – додали в повідомленні.

Відео: КП “Центр поводження з тваринами”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 11:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Центр поводження з тваринами” уточнили: до них звернулися патрульні, які приїхали на місце після звернення мешканців будинку в Індустріальному районі.".