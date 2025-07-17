В подвале дома патрульные нашли привязанную к трубам собаку без еды и воды
В КП «Центр обращения с животными» уточнили: к ним обратились патрульные, которые приехали на место после обращение жильцов дома в Индустриальном районе.
Как оказалось, жители услышали скуление собаки в подвале. Спустившись, они увидели немецкую овчарку, которая была привязана к трубам. Ни воды, ни еды рядом не было.
«По приезду полицейские сразу напоили бедного пса и оставили ждать специалистов КП «Центр обращения с животными». После оказания помощи собаке, работники патрульной полиции опросили соседей и выяснили, что это не первый случай, когда в их подвале появляются собаки. Также со слов соседей выяснилось, что так называемую «передержку собак» организовали одни из жителей этого же дома», – пишут в КП.
Пообщаться с людьми, которые занимаются подобной «передержкой» не удалось – двери в квартиру, где, по словам соседей, живут организаторы, никто не открыл.
На данный момент собаку забрали в КП, она находится под присмотром ветеринаров. Найти хозяев пока что не удалось – чипа у животного не нашли.
«КП «Центр обращения с животными» готовит заявление в полицию», – добавили в сообщении.
Видео: КП «Центр обращения с животными»
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: животные, патрульні, патрульные, полиция, собака;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 11:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» уточнили: к ним обратились патрульные, которые приехали на место после обращение жильцов дома в Индустриальном районе.".