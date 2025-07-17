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В подвале дома патрульные нашли привязанную к трубам собаку без еды и воды

Общество 11:54   17.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
В подвале дома патрульные нашли привязанную к трубам собаку без еды и воды Фото: КП «Центр обращения с животными»

В КП «Центр обращения с животными» уточнили: к ним обратились патрульные, которые приехали на место после обращение жильцов дома в Индустриальном районе.

Как оказалось, жители услышали скуление собаки в подвале. Спустившись, они увидели немецкую овчарку, которая была привязана к трубам. Ни воды, ни еды рядом не было.

«По приезду полицейские сразу напоили бедного пса и оставили ждать специалистов КП «Центр обращения с животными». После оказания помощи собаке, работники патрульной полиции опросили соседей и выяснили, что это не первый случай, когда в их подвале появляются собаки. Также со слов соседей выяснилось, что так называемую «передержку собак» организовали одни из жителей этого же дома», – пишут в КП.

Пообщаться с людьми, которые занимаются подобной «передержкой» не удалось – двери в квартиру, где, по словам соседей, живут организаторы, никто не открыл.

На данный момент собаку забрали в КП, она находится под присмотром ветеринаров. Найти хозяев пока что не удалось – чипа у животного не нашли.

«КП «Центр обращения с животными» готовит заявление в полицию», – добавили в сообщении.

Видео: КП «Центр обращения с животными»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 11:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» уточнили: к ним обратились патрульные, которые приехали на место после обращение жильцов дома в Индустриальном районе.".