Live
  • Чт 17.07.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.81
  • EUR 48.52

Парня, расчленившего подростка, отправили в СИЗО, ему «светит» 15 лет

Происшествия 11:25   17.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Парня, расчленившего подростка, отправили в СИЗО, ему «светит» 15 лет

О том, что Индустриальный райсуд Харькова, избрал меру пресечения 17-летнему парню, который убил и расчленил подростка, сообщила облпрокуратура.

«Прокурор настаивал на необходимости изоляции подозреваемого, отмечая наличие рисков, предусмотренных УПК Украины. В частности, речь шла о возможности укрывательства от органов досудебного расследования и суда, поскольку подозреваемый осознает тяжесть инкриминируемого ему преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, и может принять меры во избежание уголовной ответственности», – уточнили правоохранители.

Также прокурор отметил, что подозреваемый может оказывать психологическое влияние на свидетелей, тем самым препятствовать следствию.

В результате парня отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, ранее в областной прокуратуре проинформировали, что в Харькове сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) 17-летнему парню. По версии следствия, поздно вечером 12 июля в лесополосе по проезду Кольцевому он убил и расчленил ровесника, к которому ревновал свою девушку.

Читайте также: Харьковчанка могла помогать врагу с корректировкой нового удара по мэрии – СБУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
16.07.2025, 20:48
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
16.07.2025, 20:00
Новости Харькова — главное 17 июля: утонули женщины, бои на севере области
Новости Харькова — главное 17 июля: утонули женщины, бои на севере области
17.07.2025, 11:30
Россияне захватили территории на севере от Харькова – подробности ISW
Россияне захватили территории на севере от Харькова – подробности ISW
17.07.2025, 07:27
Многоэтажку не построят в Харькове в районе Дворца спорта: почему
Многоэтажку не построят в Харькове в районе Дворца спорта: почему
16.07.2025, 19:38
Взрывчатка сдетонировала на дороге возле леса в Изюмском районе
Взрывчатка сдетонировала на дороге возле леса в Изюмском районе
17.07.2025, 12:07

Новости по теме:

20:21
Двоих подростков разыскали полицейские в Харьковской области
10:23
Несовершеннолетнего жителя Харьковщины подозревают в шпионаже в пользу РФ
17:21
В Харькове поймали подростка, который сжег дотла сразу три авто — прокуратура
16:24
Пять дней не возвращалась домой: подростка из Херсона нашли на Харьковщине
10:20
Двое подростков и мужчина подорвались на Харьковщине в течение суток

Вы читали новость: «Парня, расчленившего подростка, отправили в СИЗО, ему «светит» 15 лет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 11:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что Индустриальный райсуд Харькова, избрал меру пресечения 17-летнему парню, который убил и расчленил подростка, сообщила облпрокуратура.".