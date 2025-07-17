Парня, расчленившего подростка, отправили в СИЗО, ему «светит» 15 лет
О том, что Индустриальный райсуд Харькова, избрал меру пресечения 17-летнему парню, который убил и расчленил подростка, сообщила облпрокуратура.
«Прокурор настаивал на необходимости изоляции подозреваемого, отмечая наличие рисков, предусмотренных УПК Украины. В частности, речь шла о возможности укрывательства от органов досудебного расследования и суда, поскольку подозреваемый осознает тяжесть инкриминируемого ему преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, и может принять меры во избежание уголовной ответственности», – уточнили правоохранители.
Также прокурор отметил, что подозреваемый может оказывать психологическое влияние на свидетелей, тем самым препятствовать следствию.
В результате парня отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, ранее в областной прокуратуре проинформировали, что в Харькове сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) 17-летнему парню. По версии следствия, поздно вечером 12 июля в лесополосе по проезду Кольцевому он убил и расчленил ровесника, к которому ревновал свою девушку.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: подросток, убийство, убил, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 11:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что Индустриальный райсуд Харькова, избрал меру пресечения 17-летнему парню, который убил и расчленил подростка, сообщила облпрокуратура.".