Парня, расчленившего подростка, отправили в СИЗО, ему «светит» 15 лет

О том, что Индустриальный райсуд Харькова, избрал меру пресечения 17-летнему парню, который убил и расчленил подростка, сообщила облпрокуратура.

«Прокурор настаивал на необходимости изоляции подозреваемого, отмечая наличие рисков, предусмотренных УПК Украины. В частности, речь шла о возможности укрывательства от органов досудебного расследования и суда, поскольку подозреваемый осознает тяжесть инкриминируемого ему преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, и может принять меры во избежание уголовной ответственности», – уточнили правоохранители.

Также прокурор отметил, что подозреваемый может оказывать психологическое влияние на свидетелей, тем самым препятствовать следствию.

В результате парня отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, ранее в областной прокуратуре проинформировали, что в Харькове сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) 17-летнему парню. По версии следствия, поздно вечером 12 июля в лесополосе по проезду Кольцевому он убил и расчленил ровесника, к которому ревновал свою девушку.